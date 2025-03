Ilnapolista.it - Thiago Motta e Giuntoli si dimettano, non c’entrano niente con la Juventus

si, noncon laLa Juve è stata umiliata, ha toccato il fondo, è fuori da tutto e non raccontiamoci la favola del quarto posto perché questo scenario non dovrebbe essere preso come riferimento dalla squadra più titolata d’Italia.non ha alternative, deve semplicemente rassegnare le dimissioni. Ci auguriamo che la notte porterà consiglio e che la sconfitta segni definitivamente l’esperienza dell’italobrasiliano sulla panchina della. E lo stesso possa fare Cristiano, il regista dell’operazionee l’autore di un mercato che è stato un flop.Non era difficile comprendere che sarebbe stata una disfatta. Chi conosce la Juve lo diceva a bassa voce da tempo ma è stato inascoltato. Di più: è stato considerato un nemico della