Serieanews.com - Thiago Motta, addio sicuro dalla Juventus: ecco chi potrebbe sostituirlo

Leggi su Serieanews.com

lascerà lae la società avrebbe già iniziato il casting per il sostituto:chiprendere il suo posto in panchinachi(SerieANews.com)La clamorosa sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta (mai così male nella storia dello Stadium), ha fatto sprofondare laal miracoloso sogno scudetto e spazio a una serie di critiche che hanno travolto tutto l’ambiente bianconero.dirigenza, ai giocatori, arrivando ovviamente all’allenatore.è ritenuto uno dei grandi responsabili del fallimento di questa annata maledetta per la Juve. La squadra è stata eliminataSupercoppa Italiana da un Milan in difficoltà,Champions League per mano del PSV distrutto poi 7-1 dall’Arsenal in casa e fatta fuoriCoppa Italia dall’Empoli terzultimo.