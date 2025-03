Europa.today.it - The Studio, il trailer della nuova serie comedy "simil-Boris" di Seth Rogen

Leggi su Europa.today.it

Su Apple TV+ sta per uscire laThe, scritta, diretta, interpretata e prodotta da(che per Apple ha già realizzato Platonic), e ambientata nel mondo dell'industria cinematografica, un'ambientazione che in qualche modo ricorda la miticaitaliana. Vediamo.