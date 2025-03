Universalmovies.it - The House of the Dead | Il nuovo film sarà spaventoso!

Nel mese di novembre abbiamo appreso che Paul W.S. Anderson dirigerà unadattamento del videogame Theof the, ed a quanto pare lo sviluppo prosegue senza intoppi.Ad offrire un piccolo ma gustoso aggiornamento è stato nei giorni scorsi lo stesso regista in una breve intervista con Variety. Senza scendere troppi nei particolari della trama, Anderson – che scriverà e dirigerà – ha descritto la sua visione come “molto, molto spaventosa“. Nel dettaglio ha affermato: “immersivo e molto, molto. Si svolgerà tutto in tempo reale, quindi rifletterà l’esperienza di gioco del videogioco. L’unico momento in cui si fermeràquando finisci il gioco o muori.l’unica via d’uscita”.Anderson ha poi aggiunto: “La sceneggiatura è quasi pronta. Puntiamo a girare nel quarto trimestre di quest’anno.