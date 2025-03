Gqitalia.it - The Beckham Family Wore Every Flavor of Menswear This Week

Al giorno d'oggi, il business della famigliaè tanto la moda quanto il calcio. Considerando l'omonimo marchio di mamma Victoria e le varie collaborazioni di papà David, per non parlare dei decenni di ineguagliabile culto della moda tra i due, non sorprende che i loro figli - Brooklyn, 26 anni, Romeo, 22 anni, Cruz, 20 anni, e Harper, 13 anni - abbiano seguito l'eredità deinel farsi belli.Questa settimana, gran parte della nidiataha visitato Parigi in vista dell'ultima sfilata di Victoria. Mentre il figlio maggiore, Brooklyn, si è preso una pausa dalla settimana della moda parigina, David, Romeo e Cruz hanno sfoggiato look più che sufficienti per compensare la sua assenza. In effetti, negli ultimi giorni i trehanno dato vita a un'esibizione così variegata dicontemporaneo che è come se avessero messo in scena una sfilata tutta loro.