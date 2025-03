Spettacolo.periodicodaily.com - “Testa e cuore”, Il nuovo inno di Lello Analfino per una pace possibile

” è il canto per unadi, una poesia urbana di propotente e senza compromessi, un manifesto crudo e tagliente di una società intrappolata da un sistema che schiaccia chiunque resti indietro. Il brano, disponibile a partire dal 17 marzo, sarà presentato durante il tour, che l’artista siciliano farà insieme all’Ork&Star, che partirà il 18 marzo dal La Claque di Genova, per proseguire il 19 marzo al Capodoglio di Torino (sold out), il 20 marzo al Biko di Milano, il 21 marzo al Lumiere di Pisa, il 22 marzo al Combo S.Club di Firenze e il 23 marzo al Locomotiv di Bologna.“”, Una poesia di prourbana cruda e senza compromessi di” è il titolo delbrano di, un artista siciliano noto per la sua capacità di trasformare la musica in un potente strumento di pro