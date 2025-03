Tesla dimezza le vendite in Cina e crolla in Borsa | -10% a Wall Street Colpa della svolta politica di Musk?

Leggi su Open.online

Il 2025 si conferma un anno tutt’altro che roseo per. Dopo il crollo dellein Europa, la casa automobilistica fondata da Eloncede terreno anche in. Nel mese di febbraio, rivelano i datiChina Passenger Car Association (Cpca),ha venduto sul mercato cinese 30.688 veicoli, quasi la metà di un anno fa (-49%). Ancora più pesante l’impatto sull’export: i veicoli prodotti ine venduti all’estero fanno registrare un -87% rispetto al febbraio 2024. Al crollo diinfanno da contrappeso gli impressionanti aumenti delle rivali mandarine, che stanno rosicchiando sempre più quote di mercato all’azienda di. A febbraio, il colosso cinese Byd ha venduto 67.025 veicoli, con un’impressionante crescita del 187%. Nel confronto con gli altri produttori che operano sul mercato cinese,è scivolata all’undicesimo posto.