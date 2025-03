Lettera43.it - Tesla, crollo a Wall Street di oltre l’8 per cento

Le azioni dihanno registrato un brusco calo alla borsa di New York, perdendol’8 pernel pomeriggio di lunedì 10 marzo. Il titolo dell’azienda è sceso dell’8,14 per, attestandosi a 241,30 dollari, portando la capitalizzazione di mercato a circa 700 miliardi di dollari, la metà rispetto a dicembre. Ildel valore disi inserisce in una più ampia fase di ribasso dei titoli tecnologici a, con Alphabet (-4,22 per), Amazon (-2,45 per), Meta (-4,90 per), Apple (-5,27 per), Microsoft (-3,22%) e Nvidia (-4,7 per) che hanno subito pesanti perdite.Elon Musk (Imagoeconomica).I numeri diin Cina: 30.688 veicoli venduti a febbraio, quasi la metà del mese precedenteLa casa automobilistica fondata da Elon Musk è penalizzata dal calo delle vendite nei suoi principali mercati.