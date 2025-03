Ilrestodelcarlino.it - Terzo raid in tabaccheria in un mese. “Così non si può lavorare né vivere”

Reggio Emilia, 10 marzo 2025 – È a dir poco esasperato Andrea Iodice. Parla con un filo di voce. Ma la volontà è ferma: scuotere la città, le istituzioni. “Perchénon si può andare avanti”. “La mia, la ’Rivendita 72’ di via Martiri di Cervarolo, come anche le altre attività del quartiere e i cittadini residenti, è stata vittima di spaccate a ripetizione. L’ultima la scorsa notte, la seconda in 15 giorni e la terza in poco più di unse contiamo la forzatura del distributore automatico”, racconta il tabaccaio. Il colpo è avvenuto sabato notte alle verso le tre, fotocopia di quello precedente: “Hanno usato un tombino per sfondare il vetro, che era ancora quello provvisorio in attesa che me lo cambiassero dalla spaccata di due settimane fa – spiega Iodice –. Non c’erano soldi, non li lascio più.