Ilgiorno.it - Terrorizza i vicini, arrestato l’ex giocatore dell’Olimpia Samuels. E lui urla: “Sono un campione, non sono un criminale”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ore 20.50 di sabato, uno stabile di via Valtellina, in zona Farini a Milano. Nel cortile interno c’è un omone di due metri che beve alcolici e ascolta musica a tutto volume, con un cane corso senza guinzaglio né museruola che gli corre intorno. Poco lontano, nel seminterrato di una delle scale del condominio, c’è una famiglia composta da marito, moglie e due figli minorenni: se ne stanno rintanati per paura, dopo essere stati minacciati e intimoriti dal molosso e dal suo padrone.proprio loro a chiamare il 112, generando un intervento dei carabinieri del Radiomobile che si concluderà con l’arresto del presunto stalker. Così l’altro ieri è finito in manette il trentacinquenne giamaicano Samardo Anthonydi basket che ha giocato in Nba con la maglia dei Cleveland Cavaliers e che i tifosiricordano per i due anni da centro dominante (con uno scudetto in bacheca) con la casacca biancorossa.