Terrore a San Donato Milanese: strappa una bimba di 3 anni dalle braccia del padre, follia all'improvviso

Un uomo di 37ha tentato di rapire una bambina di tredel, ma è stato prontamente messo in fuga dall’uomo che ha subito recuperato la figlia. L’aggressore, già conosciutoforze dell’ordine, è stato bloccato poco dopo dalla Polizia locale e denunciato.L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi a San, una cittadina dell’hinterland. Il 37enne si è avvicinato alla bambina sotto il pretesto di farle dei complimenti, ma improvvisamente l’ha afferrata e ha tentato di allontanarsi con lei. Ilha reagito immediatamente, inseguendo l’aggressore e riprendendosi la figlia. Successivamente, ha fornito una descrizione dell’uomo agli agenti di una pattuglia che si trovava nelle vicinanze.“La tempestività dell’intervento ha permesso di localizzare e arrestare l’aggressore in tempi brevi, evitando un pericolo concreto per la bambina e la sua famiglia”, ha dichiarato Samanta Zacconi, comandante della Polizia locale di San