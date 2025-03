Fanpage.it - Terribile incidente di Arvid de Kleijn: “Frattura scomposta, clavicola spezzata in tre e schegge d’osso”

L'subito durate l'UAE Tour a fine febbraio si è rivelato molto più grave del previsto per l'olandeseDe: fratturadella"rotta in tre pezzi e cond'osso sparse" ha spiegato. "Fra 12 settimane servirà un'altra operazione per rimuovere la placca, non so quando potrò tornare in sella"