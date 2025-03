Ilfattoquotidiano.it - Terravision Electric, l’importanza del “ricellaggio”. Nuova vita per le batterie esauste

Nell’ambito dei Moto Days, svoltisi alla Fiera di Roma nel weekend appena concluso,ha presentato alcuni servizi della sua divisione operativa incentrata sulla micro-mobilità elettrica. A Desio (MB) è quindi nata un’innovativa struttura dedicata alla vendita e alla gestione di servizi post-vendita di un’ampia gamma di mezzi elettrici di vari brand: dai monopattini alle e-bike, passando per scooter, pony tank e moto elettriche. Oltre ai tradizionali servizi di manutenzione ordinaria, l’azienda offre un’interessante opzione di “” delle, nonché la progettazione di moduli aggiuntivi, indispensabili per aumentare l’autonomia del mezzo.Per, infatti, la durata dei mezzi e la gestione delleè un nodo fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine.