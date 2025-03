Laprimapagina.it - Terni. Piero Marrazzo sarà premiato al FEGE 2025 con il “Premio Oliviero Beha”

Il giornalista e conduttore televisivotra i premiati della prossima edizione del Festival dell’Editoria e del Giornalismo Emergente (), in programma dal 27 al 30 marzo. L’evento, punto di riferimento per il mondo dell’informazione e della comunicazione, vedrà la consegna del prestigioso, riconoscimento dedicato alla memoria del celebre giornalista, voce critica e indipendente del panorama italiano.Un riconoscimento all’impegno giornalistico di, noto per la sua lunga carriera televisiva e per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, ha lasciato un segno indelebile nell’informazione italiana. Laureato in giurisprudenza, ha esordito in RAI, diventando uno dei volti più noti del servizio pubblico, in particolare con il programma “Mi Manda Raitre”, che ha dato voce ai cittadini vittime di ingiustizie e truffe.