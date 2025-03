Lanazione.it - Terni, incendio alle acciaierie: ferito un autista

, 10 marzo 2025 – Un uomo è rimastoin seguito all’del mezzo adibito al trasporto delle siviere, con all'interno l'acciaio fuso. E’ successo all’interno delleAst di. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere il mezzo. L'del mezzo è stato soccorso dal 118. Le siviere sono recipienti di lamiera, a forma di secchio, rivestito all’interno di materiale refrattario, usato per ricevere il metallo fuso dal forno, e per trasportarlo e versarlo nelle forme o, se si tratta di ghisa da affinare, nei convertitori.