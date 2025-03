Puntomagazine.it - Terna: presentato il nuovo assetto societario di Terna Energy Solutions per le attività non regolate

Annunciato ildi: Altenia, società in cui confluiscono tutte ledi system integrator per la transizione energetica, si affianca a Tamini, società del Gruppoche gestisce lenonsvolte sui mercati competitivi, si riorganizza attraverso l’integrazione di competenze diversificate lungo tutta la catena del valore dell’energia.si propone come polo di riferimento nelle competenze strategiche per la transizione energetica e digitale delle imprese offrendo al mercato soluzioni tecnologiche, innovative e digitali in ambito energetico e industriale.Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la sua rete di società controllate: Tamini, leader italiano nel settore dei trasformatori, Brugg, azienda di riferimento nel settore dei cavi terrestri e Altenia, evoluzione societaria di LT.