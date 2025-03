Anteprima24.it - Terna, lavori per elettrodotto interrato in nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiha avviato oggi i cantieri per la realizzazione del collegamento in cavoa 150 kV tra la cabina primaria “Saint Gobain” e la stazione elettrica “Santa Sofia”, in provincia di Caserta. Isono iniziati da via Antonio De Curtis in coordinamento con il Comune di Maddaloni. Per una gestione efficace delle attività, la società ha definito un piano operativo dettagliato adottando soluzioni per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità urbana e favorire il regolare flusso del traffico. Al termine dei cantieri,si occuperà di ripristinare il manto stradale asfaltando i tratti interessati dagli interventi. Nel suo complesso l’infrastruttura, per la quale il Gruppo gestito da Giuseppina Di Foggia investirà circa 11 milioni di euro, prevede undi oltre 7 km realizzato utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE (isolamento in polietilene reticolato estruso), una tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile.