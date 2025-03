Liberoquotidiano.it - Teo Mammucari da brividi: la prima foto dopo "Belve", con chi si mostra | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

mesi di silenzio, è riapparso sui social Teo. Il conduttore tv aveva deciso di allontanarsi dai riflettoril'ormai celebre intervista a. Quiaveva abbandonato lo studio all'improvviso a causa delle domande di Francesca Fagnani, scatenando un vero e proprio polverone. "Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro - aveva detto a TvBlog lo scorso dicembre -. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di". Anche la sua ex compagna, Thais Wiggers si era in qualche modo accodata alle polemiche: "Lì ho capito che in quel momento tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni, seppure non ci riesco". E oratorna a farsi vedere.