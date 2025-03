Anteprima24.it - Tentato omicidio in carcere: tutte le persone coinvolte

Tempo di lettura: 3 minutiPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del N.I.C. della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Regionale per la Campania ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa di misure cautelari in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, in ordine al delitto diaggravato dall’aver agito con crudeltà. Si tratta dell’indagine avviata a seguito dei fatti occorsi il 22 ottobre 2024, presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino, e relativi ad una rivolta dei detenuti all’interno della predetta struttura, culminati nel grave ferimento di un detenuto, trasportato all’Ospedale “G.