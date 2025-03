Agi.it - Tentato omicidio di un detenuto nel corso di una rivolta nel carcere di Avellino, undici arresti

AGI - La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria sono impegnate in una operazione, coordinata dalla procura di, per l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal gip irpino, nei confronti di 11 indagati peraggravato. La vittima del gruppo era unnella Casa Circondariale di, e il tentativo di ucciderlo si è consumato nell'ambito di unadegli stessi detenuti, con la contrapposizione tra due distinti gruppi criminali all'interno del penitenziario irpino. Le misure cautelari segnano la chiusura delle indagini che la procura ha affidato alla Squadra Mobile die al Nic della Polizia Penitenziaria per identificare i responsabili della brutale aggressione avvenuta la sera del 22 ottobre sneldi Bellizzi Irpino: un raid punitivo perpetrato nei confronti di unnapoletano di 25 anni, Paolo Piccolo, nella cella 8 della Sezione comuni ridotto in gravi condizioni e ricoverato all'ospedale Moscati.