Tennis italiano in difficoltà senza Sinner? I risultati parlano chiaro

Sono iniziati i tornei americani. L’azzurro è ai box per la vicenda del Clostebol e per il momento inon sembrano sorridereIl 2024 è stato un anno magico per il. La seconda Coppa Davis consecutiva e idihanno reso la stagione speciale. In molti comunque si sono chiesti se l’intero movimento è in crescita oppure è stato semplicemente merito di quanto fatto dall’altoatesino a partire dagli Australian Open.in? I(Lapresse) – cityrumors.itLa risposta è arrivata in queste ultime settimane. La squalifica per la vicenda del Clostebol ha privato ilforse del numero uno al mondo e del più forte. Un’occasione per molti italiani di dimostrare che l’intero movimento è in crescita e non è solamente Jannik a tenere alto il nome del nostro Paese.