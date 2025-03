Laprimapagina.it - Tempesta finanziaria. Wall Street in caduta libera: tech in rosso, Tesla crolla ai minimi

Nuovo scivolone per la Borsa di New York, trascinata al ribasso dai colossi tecnologici. A preoccupare gli investitori sono state le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha alimentato i timori di una recessione. Intervistato da Fox News, il tycoon non ha escluso un possibile rallentamento economico, parlando di un “periodo di transizione” e ribadendo che la sua priorità è “costruire un paese forte”, senza guardare troppo all’andamento del mercato azionario.I mercati hanno reagito negativamente: il Nasdaq ha perso oltre il 4%, mentre l’S&P 500 ha chiuso in ribasso del 2,8%, avvicinandosi aidegli ultimi cinque mesi. Il comparto tecnologico è stato il più colpito, con vendite massicce su Alphabet (-5%), Apple (-5,5%), Nvidia (-5%) e Meta (-5%).in: persi oltre il 50% dai massimiTra le peggiori sul listino spicca, che ha registrato un crollo del 14%, toccando il livello più basso dalla vigilia delle elezioni presidenziali del 5 novembre scorso.