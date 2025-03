Televisione in lutto morto l’amato giornalista Indimenticabili i suoi siparietti nei programmi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una bruttissima notizia ha sconvolto sia il mondo del giornalismo italiano che quello della. Unche è arrivato nella serata del 9 marzo e che ha lasciato sgomenti telespettatori e colleghi. Inel piccolo schermo con un suo collega hanno fatto la storia per diversi anni e ora la sua figura mancherà veramente a tutti.Il giornalismo e lasono inper la morte del noto, che è deceduto a 78 anni. In moltitv era stato ospite, facendo divertire non poco il pubblico. Era infatti un grandissimo appassionato di calcio, nonché super tifoso dell’Inter. Una notizia che è giunta, proprio mentre si stava concludendo il turno di Serie A.Leggi anche: Bruno Pizzul, come èe cosa ha fatto fino all’ultimo: un grande uomoGiornalismo einil notoa 78 anniA perdere la vita è stato Elio Corno, nato il 25 aprile del 1946.