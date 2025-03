Sololaroma.it - Taylor ancora nell’occhio del ciclone: polemiche dopo Manchester United-Arsenal

31 maggio 2023. Data decisamente amara nella storia recente della Roma, che in quel giorno perse la finale di Europa League contro il Siviglia, venendo sconfitta ai calci di rigoreil pareggio al termine dei tempi supplementari. La delusione per quel trofeo sfumato – sarebbe stato il secondo consecutivola Conference League dell’anno precedente – lasciò però spazio alla rabbia per l’arbitraggio di Anthony.Il fischietto inglese finì infattidelper alcune scelte quantomeno discutibili a sfavore dell’allora formazione di José Mourinho. Negli anni successivi il classe ’78 è stato al centro di altreper alcune sue direzioni arbitrali, come in occasione della sfida di ieri tra. Gara terminata sul punteggio di 1-1, con i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla punizione di Bruno Fernandes, per poi farsi recuperare nella ripresa dalla rete di Rice.