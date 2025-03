Cataniatoday.it - Tariffe della sanità ferme al 2011, il deputato Santo Primavera presenta un'interrogazione all'Ars

Leggi su Cataniatoday.it

Unaparlamentare è statata dalregionaleall'assessore allaDaniela Faraoni in ordine al tariffariospecialistica. "Leattualmente in vigore risalgono ale - secondo- non hanno subito alcuna rivalutazione nel.