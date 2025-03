Ilveggente.it - Tanto rumore per nulla: colpo di scena Sinner

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, alla fine della fiera non è cambiato un bel niente. Gli aspiranti eredi del campione altoatesino dovranno farsene una ragione.Era inevitabile che accadesse. Perché, come tutti i fenomeni degni di questo nome, anche Jannikè seguito da un numero impressionante di appassionati. Nonché di tifosi, più o meno giovani, che sognano di seguire le sue orme e di calcare, proprio come fa il numero 1 del mondo, palcoscenici di un certo livello.perdi(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci sorprende, per, che lamania sia esplosa a tutte le latitudini e che ovunque,nel Bel Paese quanto all’estero, il campione altoatesino sia divenuto un modello da emulare. Mentre ci stupisce, quello sì, e anche, che l’Italia non si sia minimamente attrezzata per fare fronte a quello che l’uragano Jannik avrebbe, inevitabilmente, determinato nei confini dello Stivale.