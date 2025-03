Secoloditalia.it - Tajani: “La difesa europea è una grande occasione per fare un salto di qualità. Con gli Usa rapporto solido”

“Non bisogna preoccuparsi, ma occuparsi” di mantenere vivo ilstorico di alleanza transatlantica tra Usa ed Europa “perché siamo indispensabili gli uni agli altri”, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonioin un’intervista al Corriere della Sera. Il leader di Forza Italia ha spiegato come lasia molto importante visti gli attuali cambiamenti “per farall’Ue undi”.“La contingenza, gli Usa che spingono in questa direzione, ci offrono una”, aggiunge, che poi sottolinea come “lanon è soltanto carrarmati e cannoni” ma anche “cybersicurezza, sono le azioni di contrasto con intelligence e non solo ai traffici di armi, di clandestini, alla criminalità sul territorio, all’aiuto nelle calamità naturali”.sulla: “I nostri militari non andranno al fronte in Ucraina”“Laè missioni di pace e protezione che servono a proteggere il nostro export.