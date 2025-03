Quifinanza.it - Tagli sul cibo al supermercato, ma gli italiani non rinunciano alle cene fuori

La spesa degliè cambiata profondamente nel corso degli ultimi anni, soprattutto a seguito della crisi causata dalla pandemia e dell’aumento dei prezzi per via dell’inflazione e i costi energetici in rialzo.Secondo gli ultimi dati analizzati dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con Assoutenti, la spesa media delle famiglie italiane è diminuita del 9,1% in termini reali rispetto al periodo pre-Covid, con una riduzione particolarmente evidente in alcune voci fondamentali come casa, abbigliamento e alimentari.La crisi del potere d’acquisto: le voci più colpiteQuello che emerge dal report è che, nel 2023, la spesa media mensile di una famiglia italiana ha toccato i 2.738 euro, con un aumento nominale del 7% rispetto al 2019. Tuttavia, l’inflazione che ha segnato il nostro Paese nel periodo 2022/2023, superando il 16%, ha eroso il potere d’acquisto dei consumatori.