Oasport.it - Taekwondo: l’Italia brilla al Dutch Open! Simone Alessio vince ancora, arrivano 7 podi

Dopo l’antipasto del Fujairahdi un mese fa, prosegue l’ottimo 2025 della nazionale italiana diche nel fine settimana appena andato in archivio è stata protagonista al.Il torneo G2 svoltisi all’interno dell’Indoor Sportcentrum Eindhoven ha visto infatti gli atleti azzurri arrivare complessivamente a 7, in un crescendo di emozioni culminato nella vittoria nei -87 kg di. Il calabrese, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 (nei -80 kg), conferma quindi di trovarsi a suo agio nella categoria più pesante come dimostrato dalla vittoria nella finale della rassegna olandese arrivata per 2-0 (8-5, 6-4 lo score dei round) contro il polacco Szymon Piatkowski.“Sono contento della prestazione. – ha dichiaratoal sito FITA – Mi sono sentito sciolto, rilassato e mi sono divertito tanto.