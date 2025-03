Gamberorosso.it - Svolta per i vini abruzzesi. Una mappa dei vigneti definisce la vocazione dei territori

Unaintuitiva deiregionali, con indicazioni preziose per i viticoltori e per le loro scelte agronomiche e produttive. L'Abruzzo del vino ha finalmente unadettagliata che individua la vocazionalità delo. Merito di Ado Abruzzo - Areali delle quattro D.O. Abruzzo per una caratterizzazione moderna, progetto condotto dal Consorzio di tutelad'Abruzzo, con Ager (Agricoltura e ricerca), i cui risultati sono stati presentati a Francavilla al Mare, lunedì 10 marzo. Un lungo lavoro di catalogazione e caratterizzazione che ha censito oltre 155mila appezzamenti, per un totale di 33.964 ettari di vigne, con 118 varietà. La georeferenziazione delle informazioni e l'uso dei big data (la piattaforma Enogis ha integrato nella stessadiversi strati informativi) ha consentito di raggiungere il risultato.