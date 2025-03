Ilgiorno.it - Svelata la Monza-Montevecchia 2025: tutti di corsa per la solidarietà

Leggi su Ilgiorno.it

– L’hanno fatta rivivere, l’hanno ricollocata con successo nel calendario Fidal e quest’anno l’hanno pure sottoposta a un piccolo aggiustamento. Un’operazione condotta dalMarathon Team, società organizzatrice dell’edizione numero 13 della Reale MutuaEco Trail. La gara, come sempre, sarà a coppie. I posti disponibili sono 250. Le iscrizioni si aprono oggi alle 8.30 sul sito www.endu.net. Per iniziare a fare sul serio, cioè a correre dalla Villa Reale difino al Centro sportivo di, bisognerà però attendere domenica 18 maggio. I primi concorrenti scatteranno alle 8. La novità dell’edizioneè la formula relay. Una squadra potrà scegliere di gareggiare in staffetta: il primo podista affronterà i primi 15 chilometri, il secondo gli darà il cambio per andare incontro ai restanti 18 chilometri e mezzo.