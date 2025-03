Lanazione.it - Super i ragazzi di Rolando. Successo sui vigili del fuoco

VOLLEY Vittoria netta e ottava posizione per l’Invicta nel torneo di serie B maschile. Il ventesimo turno di campionato ha visto la formazione di coach Fabrizioimporsi 3-0 (25-15, 27-25, 25-12) in casa contro idelReggio Emilia.rotondo per la formazione grossetana che, pur con i due alzatori principali alle prese con degli acciacchi, è riuscita ad avere la meglio della formazione emiliana. L’alzatore Cordano non è sceso in campo per un problema agli addominali, mentre il vice Benedettelli era in panchina ma con un problema importante. Cosìha dato spazio al giovane alzatore della serie C Edoardo Ferrari, classe "2009", che senza tradire emozioni particolari ha guidato la squadra verso la vittoria finale con sicurezza. Il primo set ha visto un inizio molto equilibrato, con la formazione ospite brava a rimanere in scia all’Invicta: solo sul 8-6 i grossetani sono riusciti a cogliere un mini break e portarlo avanti.