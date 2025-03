Iltempo.it - Sulla politica estera nel Pd torna lo scontro Margherita-Ds: spaccatura totale

Leggi su Iltempo.it

Ormai tra le posizioni di Elly Schlein e quelle di Nicola Fratoianni non c'è distinzione possibile. Che il Pd sia diventato una propaggine di Avs lo avverte l'Europa, dove il gruppo Socialisti & Democratici vede isolata la contrarietà netta di Schlein al piano ReArm Europe di Ursula Von der Leyen. Schlein impone ai suoi europarlamentari la linea di Link, il gruppo dell'eurosinistra più estrema. Sullo spartiacque dell'aumento delle spese per la difesa si infrange quella nebulosa grigia che il Nazareno provava acrobaticamente a tenere in equilibrio precario da tre anni. Da quando Elly Schlein, una che non aveva voluto prendere la tessera del Pd fino all'anno prima, aveva sorprendentemente vinto le primarie (ma non il congresso, vinto da Stefano Bonaccini). Ed ecco che oggi, senza atti formali, si arriva alla scissione di fatto.