Sulla Difesa europea il Pd è isolato. I riformisti si facciano sentire. Parla Parisi

Quella della segretaria nazionale del Pd, Elly Schleincomune“Non è una virata improvvisa. Ma lo sviluppo di una linea prima incerta, poi contraddittoria, e col passare del tempo almeno oggettivamente in contrasto con la linea di condotta prevalente non solo nella Sinistra democratica ma in Europa”. Non le manda a dire l’ex ministro, docente titolare della cattedra di Sociologia politica all’Università di Bologna e per quasi trent’anni alla guida dell’Istituto Cattaneo, Arturo, in questa conversazione con Formiche.net. Perfettamente nel solco di quanto sostenuto anche dall’ex premier, Romano Prodi,auspica una presa di posizione vera della parte riformista del Pd.Professor, la posizione di Elly Schlein sulle politiche dinon rischiano di isolare il Pd anche in seno al gruppo dei socialisti?A quel che leggo sembra un fatto già in corso.