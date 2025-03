Modenatoday.it - Sul palco del Michelangelo il comico Dado con "Non vedo, non sento, straparlo"

Leggi su Modenatoday.it

Sabato 15 Marzo alle 21 al Teatrodi Modena in scena l’attore,e cantante Gabriele Pellegrini, in arte, con lo spettacolo "Non, non". il protagonista rappresenta un uomo molto simile alle 3 scimmiette che, come le prime due, non vede e non sente ma.