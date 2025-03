Baritoday.it - Studenti baresi e francesi a confronto sullo sviluppo sostenibile: "Incontro sul futuro del paesaggio urbano"

La vicesindaca Giovanna Iacovone e l’assessora al Clima Elda Perlino hanno accolto, questa mattina a Palazzo di città, una delegazione didel terzo anno del liceo scientifico barese Fermi e del liceo francese Blaise Pascal di Segré, in visita in città, per un progetto di scambio.