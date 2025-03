Tvzap.it - “Striscia la Notizia” potrebbe chiudere, quale programma prenderebbe il suo posto: l’indiscrezione

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “la” chiude. Il noto tg satirico di Antonio Ricci non vive un periodo felice. L’exploit di “Affari tuoi”, prima con Amadeus e adesso con Stefano De Martino, ha rubato molti ascolti aldi Canale 5. La rete del Biscione, dunque, starebbe valutando diverse ipotesi per correre ai ripari, tra le quali la chiusura definitiva del. Al suoarriverebbe una nuova trasmissione. (Continua.)Leggi anche:la, addio a Silvia Toffanin: in arrivo altri due super conduttoriLeggi anche: “la”, l’annuncio di Antonio Ricci lascia tutti a a bocca apertaTutte le curiosità su “la”“la” è untelevisivo di genere infotainment, investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci.