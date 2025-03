Thesocialpost.it - Strangola la madre con un foulard, poi la confessione ai carabinieri: “Perché l’ho fatto”

Leggi su Thesocialpost.it

Giuseppina Martin, la donna di 67 anni accusata dell’omicidio delladi 93 anni, Mirella Del Puglia, è attualmente detenuta nel carcere di Sollicciano a Firenze. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, quando la donna hato lacon unnella loro abitazione a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Giuseppina Martin viveva con il marito e, da alcune settimane, con la, che non poteva più rimanere da sola nel suo appartamento a causa delle sue condizioni di salute compromesse.Leggi anche: Papa Francesco: “Sciolta la prognosi”, ma i medici confermano la necessità di ulteriori cure ospedaliereL’ex dipendente comunale è stata interrogata dal pubblico ministero Francesca Eva presso la caserma deidi San Giovanni Valdarno. Durante l’interrogatorio, la donna ha ammesso di non aver chiesto aiuto per prendersi cura dellamalata, rivelando di aver erroneamente pensato di riuscire a gestire la situazione da sola.