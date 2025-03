Lanazione.it - Strangola la madre con un foulard, lo choc dei vicini e i dubbi. Il genero non si è accorto di nulla

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 10 marzo 2025 – Il nastro bianco e rosso annuncia la tragedia. Isola una zona molto ampia davanti alla palazzina di via Fermi. Come a “sigillarla”, dividerla dal resto del quartiere: da una parte la mattina di una domenica sulla soglia della primavera, dall’altra il silenzio e il peso di un dramma familiare. Giuseppina Martin è in ospedale: ha appena ucciso la mamma anziana e con problemi di mobilità. Le ha stretto unintorno al collo mentre dormiva, fino a toglierle il respiro e la vita. Poi la chiamata al 112, le manette e il malore. Un macigno precipitato su questa donna che tutti a San Giovanni conoscono. Ha lavorato per molti anni all’ufficio personale del Comune, e chi la conosce la descrive come una persona tranquilla, una grande lavoratrice.