Dayitalianews.com - Strage Erba, Cassazione conferma: ricorso di Tarfusser inammissibile

Leggi su Dayitalianews.com

Le Sezioni Unite dellahanno respinto ilpresentato da Cuno(nella foto d’apertura) ex sostituto procuratore generale di Milano, dichiarandolo, già sanzionato con la censura dalla Sezione Disciplinare del Csm lo scorso anno, era stato accusato di aver violato il piano organizzativo del suo ufficio nel modo in cui aveva avanzato la richiesta di revisione del processo per ladi.La decisione della Suprema Corte chiude così un ulteriore capitolo della complessa vicenda giudiziaria legata allando le irregolarità procedurali contestate all’ex magistrato.La memoria del Procuratore GeneraleIl Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, poichéè in pensione dallo scorso agosto mentre la difesa ha insistito per la decisione nel merito del, “per l’interesse di natura morale all’esclusione degli addebiti e in considerazione dell’elevata carriera, immune da addebiti disciplinari, svolta anche in ambito internazionale”.