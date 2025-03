Quicomo.it - Strage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: censura definitiva per Tarfusser

Leggi su Quicomo.it

Le sezioni unite della, come riporta MilanoToday, hanno dichiarato inammissibile ildi Cuno, ex sostituto procuratore generale di Milano, sanzionato con lalo scorso anno dalla sezione disciplinare del Csm. La sanzione era stata inflitta per la violazione del.