Ilfattoquotidiano.it - Strage di Erba, la Cassazione conferma la censura del Csm per il pg Cuno Tarfusser che chiese la revisione del processo

. Le Sezioni unite dellahannoto la sentenza di condanna per, sanzionato con lalo scorso anno dal Consiglio superiore della magistratura. Il sostituto procuratore generale di Milano, cheladelle condanne inflitte a Olindo Romano e Rosa Bazzi per ladi, era stato accusato di aver agito in autonomia mancando ai “doveri di imparzialità e correttezza” per aver depositato di propria iniziativa la richiesta, “in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio” che assegna questa facoltà soltanto al pg presso la Corte d’Appello o al suo vice.aveva poi impugnato il provvedimento didi fronte alla, che ha però respinto il ricorso. Secondo il Csm il magistrato aveva “ha agito come fosse l’avvocato di Olindo e Rosa” aveva 2Chiesto lada solo per avere visibilità mediatica”.