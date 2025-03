Ravennatoday.it - Strade pericolose per arrivare a scuola, Ancisi (LpRa): "Il Comune faccia almeno le strisce pedonali"

La Lista per Ravenna e il capogruppo in Consiglio comunale (e candidato sindaco) Alvaro, tornano a segnalare problemi di sicurezza sulla viabilità ciclabile e pedonale in alcune zone del territorio. In particolare, si mette in evidenza un potenziale rischio tra Camerlona e Mezzano.