‘Storie Bastarde’ a Milano la presentazione del libro di Davide Desario

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Poche parole che ti entrano dentro e ti prendono a cazzotti l’anima. Tagli corto perché certe cose non vuoi nemmeno saperle, perché tanto Oscar non c’è più. Tagli la telefonata.. Oscar non aveva lanciato nessun mayday. Era abituato a regalare battute, sorrisi, compagnia e a non chiedere niente. Uno di quelli che aiuta .