Brindisireport.it - Storica amicizia fra Italia e Albania: il prefetto Carnevale incontra il console Vasjari

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Questa mattina, presso il palazzo del governo, ilLuigiha ricevuto ilgenerale della Repubblica dia Bari, Arjan.L'incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato occasione per un proficuo dialogo in nome degli ottimi.