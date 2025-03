STORIA DI CALCIO | Inzaghi fa il debutto al figlio di Buffon

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 11:29:00 Lettori di Just.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Gianluigie Filippohanno fatto laguidando l’Italia a conquistare la Coppa del Mondo del 2006. Ora, 19 anni dopo, i suoi percorsi hanno attraversato di nuovo. “Pippo”ha fatto ildi Louis Thomas. Ildi “Gigi” è già stato convocato con la prima squadra di Pisa tre settimane fa e ieri, Con 17 anni, due mesi e nove giorni, È stato rilasciato nella serie B. Non è stato il miglior. Ildiattaccante a differenza di suo padre, Ha giocato gli ultimi sei minuti contro Spezia. Ha sostituito Marius Marin in 84 ‘. ma Non poteva evitare la sconfitta per 3-2. Nonostante il balzo, La pisa, che catena due sconfitte consecutive, rimane in posizioni di promozione alla serie A.