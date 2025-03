‘Stop Femicides’ | il nuovo album di Alessandra Celletti

Leggi su Funweek.it

In occasione della Giornata internazionale della donna la pianista romana ha reso disponibile su tutti gli store e le piattaforme digitali Stop Femicides, l’più coraggioso della talentuosa artista che affrontato il tema del femminicidio attraverso lo sguardo inedito della sua musica. Ad accompagnare l’uscita dellavoro il singolo Annarella dei CCCP. Con un suggestivo arrangiamento piano e voce, che rende il brano ancora più poetico, risuona magico nelle corde dell’emotività un mantra capace di generare amore. Stop Femicides è il modo diper dire basta ai femminicidi puntando sull’amore e non sull’odio, cercando di creare armonia e non desiderio di rivalsa. Michelle dei Beatles, Lady Jane dei Rolling Stones, Letter to Hermione di David Bowie, Caroline says di Lou Reed, Suzanne di Leonard Cohen, Ruby’s arms di Tom Waits, Lucy di Nick Cave, Annarella dei CCCP.