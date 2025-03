Formiche.net - Stop alla propaganda russa sulla Rai. L’affondo di Picierno

Pina, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del partito democratico, ha chiestoRai di intervenire per bloccare l’ospitata di Vladimir Soloviev, conduttore di Rossija 1 considerato molto vicino al presidente Vladimir Putin, a “Lo stato delle cose”, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Rai Tre. “È un propagandista russo colpito da sanzioni Ue. Chiedo al direttore di rete eCommissione di Vigilanza di intervenire per impedirlo: il servizio pubblico italiano non può essere in alcun modo megafono della disinformazione”, ha scrittosu X.L’Unione europea ha imposto sanzioni nei confronti di Solovievluce dell’invasionedell’Ucraina iniziata tre anni fa, spiegando che il giornalista è “noto per il suo atteggiamento estremamente ostile nei confronti dell’Ucraina e per l’elogio del governo russo.