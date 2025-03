Leggioggi.it - Stipendio statali di marzo 2025: cedolino extra di 1000 euro per le Funzioni centrali. Importi più bassi per gli altri dipendenti PA

Leggi su Leggioggi.it

pubblici possono già consultare l’importo netto del loroNoiPA di, con diverse novità rispetto ai mesi precedenti. Ci sono state riduzioni, dovute alla fine dell’esonero contributivo (il bonus del 6-7%) e la mancata erogazione del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di bilancio.Farà sentire gli effetti riduttivi anche l’addizionale comunale IRPEF, che comporta un’ulteriore trattenuta in busta paga. Inoltre, a lavoratori e lavoratrici del comparto(ministeri, agenzie fiscali, ecc.) manca l’accredito degli arretrati dovuti a seguito del rinnovo del CCNL. Unche ha creato non poco trambusto, sia tra ipubblici sia ai tavoli dei sindacati. La mensilità che avrebbe dovuto portare in tasca aumenti decisivi diinfatti si è tradotta in unmagro, tanto magro da essere addirittura più basso rispetto a quelli precedenti (se si aggiungo anche le trattenute per le addizionali Irpef.