Ilfattoquotidiano.it - Stipendi degli statali, in busta paga arrivano meno soldi rispetto a un anno fa: ecco perché e quando si risolverà il problema

Con le bustedi marzo arriverper i dipendenti di ministeri e pa centrali gli aumenti dio del 6% previsti dal rinnovo del contratto firmato a gennaio da Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp ma non da Cgil e Uil. Una novità molto attesa visto che negli ultimi due mesi tutti gliricevuto sul conto corrente netti inferiori a quelli di unprima. Com’è possibile? La piattaforma NoiPa, come denunciano i sindacati, non è mai stata aggiornata con il taglio del cuneo fiscale rinnovato e allargato dall’ultima legge di Bilancio ai redditi fino a 40mila euro. Ora che scattano gli aumenti medi di circa 165 euro, la maggior pressione fiscale ne sottrarrà un centinaio. Vanificando parte dello sforzo finanziario rivendicato dal governo e contestato da Cgil e Uil secondo cui gli stanziamenti previsti sono insufficienti se confrontati con l’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto.